كييف تتعرض للقصف الروسي للمرة الثالثة خلال 5 أيام

بقلم: يورونيوز

استهدفت روسيا كييف بصواريخ بالستية للمرة الثالثة خلال خمسة أيام الاثنين.

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قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم الروسي على العاصمة الأوكرانية، نقل اثنان منهم إلى المستشفى.

وقال كليتشكو في مقطع فيديو: "نرى المنشأة التعليمية خلفي التي دمرها الانفجار"، وأضاف قوله: "عناصر الإطفاء موجودة في مكان القصف لتقديم المساعدة. وقد تحطمت نوافذ جميع المنازل والمباني السكنية المجاورة".

وكانت روسيا قد قصفت أكثر من مدينة أوكرانية مؤخرا، كان أبرزها لفيف وأوديسا، حيث ألحقت أضرار هائلة في التحتية للطاقة في المدينتين.