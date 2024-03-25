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الجيش الإسرائيلي يستهدف خان يونس في عملياته العسكرية

قصف إسرائيلي على وسط غزة. 2024/03/22
قصف إسرائيلي على وسط غزة. 2024/03/22 Copyright Abdel Kareem Hana/AP.
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم 171 وسط استهداف المستشفيات في خان يونس.

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أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين بدأ عملية عسكرية تستهدف غرب خان يونس في جنوب القطاع. وأظهر شريط مصور أعمدة من الدخان الأسود فوق جنوب القطاع.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين على قرار، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان.

ويأتي التصويت بعد أن استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد قرار قدمته الولايات المتحدة الجمعة، كان من شأنه أن يدعم "وقفا فوريا ومستداما لإطلاق النار".

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 32 ألف وحوالى 75 ألف مصاب منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

المصادر الإضافية • أ ب

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