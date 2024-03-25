معظمهم من الأطفال والنساء.. 21 قتيلا وعشرات الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في دير البلح

بقلم: يورونيوز

أكد جمع من الأقارب والمسعفين، وفاة عشرة أفراد من عائلة سلمان و11 فردا من عائلة البوهيسي في الضربة الإسرائيلية التي سوت المبنى السكني في الأرض.

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تستمر عمليات البحث عن الناجين والضحايا في دير البلح بعد الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في المدينة الواقعة وسط قطاع غزة يوم الاثنين.

وقتل ما لا يقل عن 21 فلسطينيًا خلال الغارة، وفقًا لمسؤولي الصحة وصحافيين من وكالة أسوشيتد برس، رصدوا الجثث في مستشفى محلي.

وأكد جمع من الأقارب والمسعفين، وفاة عشرة أفراد من عائلة سلمان و11 فردا من عائلة البوهيسي في الضربة الإسرائيلية التي سوت المبنى السكني في الأرض.

وكان شريف البحيصي من بين الأشخاص الذين حضروا إلى الموقع يوم الاثنين، وقد فقد أقاربه في الغارة.

وقال إنه لا يزال هناك أشخاص في عداد المفقودين من عائلة سلمان، وأضاف أنه ببساطة لا يوجد "مكان آمن" في غزة.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه يحاول تجنب إيذاء المدنيين، ويلقي باللوم في وقوع إصابات بين المدنيين على حركة حماس؛ قائلا إن مسلحي حماس يقاتلون في الأحياء السكنية.

أودت الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل منذ أشهر في قطاع غزة إلى قتل 32333 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء في آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع. كما دفعت بثلث سكان القطاع إلى حافة المجاعة.