بقلم: يورونيوز

تستمر الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة في يومها 171، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، غذ قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إن العشرات من الفلسطينيين استشهدوا فجر الإثنين، في سلسلة من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، في محيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة من قطاع غزة".

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لليوم الثامن على التوالي تواصل القوات الإسرائيلية حصارها لمستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، مطالبة من بداخله بالإخلاء ومستهدفة محيطه بالقصف المدفعي والجوي، وهو ما أوقع عديد الضحايا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت لجانا تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت، فيما قتل عشرة أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي على دير البلح وفق المصدر ذاته، الذي أفاد بأن "العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 32 ألف شهيد ونحة 75 جريح"، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. إلى ذلك ما تزال الفصائل الفلسطينية في غزة تحتفظ بنحو مائة رهينة من الرهائن الإسرائيليين إلى جانب ثلاثين جثة منهم. وما يزال الفلسطينيون في غزة في حاجة ماسة للغذاء، ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين على قرار، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان.

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