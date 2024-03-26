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شاهد: تضامناً مع غزة .. احتجاجات لليوم الثاني في عمّان

أردنيون يحتجون أمام السفارة الإسرائيلية في عمان. 2024/03/25
أردنيون يحتجون أمام السفارة الإسرائيلية في عمان. 2024/03/25 Copyright Virginia Mayo/AP
بقلم:  يورونيوز
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اشتبكت قوات الأمن الأردنية مع متظاهرين حاولوا الوصول إلى السفارة الإسرائيلية في عمّان مساء الاثنين وخلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

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تواصلت المظاهرات والوقفات التضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة الأردنية عمّان لليوم الثاني على التوالي، حيث تجمع آلاف المتظاهرين في مناطق متفرقة حول مقر السفارة الإسرائيلية في إطار نداء أطلقه ناشطون لمحاصرة السفارة الإسرائيلية دعماً لغزة.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة وطالبوا الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل وإنهاء كافة الاتفاقيات الأخرى.

وعبر المتظاهرون عن تأييدهم لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة. ووفقاً لشهود عيان، فقد استخدمت قوات الأمن العنف لتفريقهم وأعتقلت عدداً منهم. ونشرت على مواقع التواصل مشاهد مصورة للاحتجاجات.

وكان المجلس المكون من 15 عضوا قد صوت بأغلبية 14 صوتاً مقابل صفر في وقت سابق من يوم الاثنين للموافقة على القرار الذي يطالب أيضاً بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم احتجازهم خلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر في غلاف غزة.

وأثار امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو)، غضب إسرائيل التي ردت بالغاء زيارة وفد لها، كانت مقررة لواشنطن.

المصادر الإضافية • أ ب

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