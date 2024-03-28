فعالية بمشاركة أوباما وكلينتون تجمع 25 مليون دولار لصالح حملة بايدن الانتخابية

بقلم: يورونيوز

أعلن فريق حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية تحقيق رقماً قياسياً جديداً في تاريخ السياسة الأمريكية بجمع 25 مليون دولار من التبرعات بفعالية واحدة ستقام في مدينة نيويورك بمشاركة الرئيسين الأسبقين باراك أوباما وبيل كلينتون.

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ويستعد الرئيس الديمقراطي للنزال الرئاسي ضد سلفه الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات التي ستقام في نوفمبر – تشرين الثاني القادم.

وستمتد فعالية "قاعة راديو سيتي للموسيقى" (Radio City Music Hall) لعدة ساعات ويتاح حضورها عبر عدة مستويات من التذاكر باهظة الثمن وهو ما يشكل إجمالي المبلغ الذي تحصل عليه حملة جو بايدن.

الحدث الأكبر بالفعالية هو نقاش ثلاثي بين بايدن وأوباما وكلينتون ويمكن لحاملي التذاكر الأعلى سعراً (100 ألف دولار) التوجه إلى المنصة والتقاط الصور التذكارية مع الثلاثة.

ويمكن للمتبرعين ممن اشتروا تذاكر تصل الواحدة منها إلى سعر 250 ألف دولار دخول حفل الاستقبال الخاص بالرئيس بايدن، كما يمكن لحاملي التذاكر بسعر 500 ألف دولار التقرب أكثر من بايدن وأوباما وكلينتون.

كذلك تتضمن الفعالية استقبال جيل بايدن، زوجة الرئيس، لحفل موسيقي في قاعة راديو سيتي بحضور 500 ضيف.

ويصل أقل سعر تذكرة لحضور الفعالية من الصفوف الخلفية إلى 225 دولار.

وبالإضافة إلى عائدات التذاكر، تضمن المبلغ القياسي تبرعات من ديمقراطيين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر بسبب ارتفاع الطلب عليها.

وتكتسب الحملات الانتخابية الأمريكية قوة كبيرة من إمكانياتها المالية، حيث تُمكن المترشح من تنظيم دعاية وزيارات ومناسبات تساعده على الظهور والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين المحتملين.

وتتفوق حملة بايدن، التي جمعت 155 مليون دولار حتى نهاية فبراير- شباط، على حملة ترامب التي جمعت 37 مليون دولار حتى الآن.

وقلل ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، من وقع المبلغ القياسي الذي جمعته حملة بايدن عبر فعالية نيويورك.

وقال: "جو (بايدن) المحتال يعاني من قصور عقلي لدرجة أنه يحتاج إلى تجربة بعض التعديلات مثل كلينتون وأوباما".