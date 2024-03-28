شاهد: محققون على متن سفينة دالي التي أسقطت جسر بالتيمور

بقلم: يورونيوز

نشر المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل اليوم الخميس، لقطات لسفينة الشحن التي اصطدمت بجسر في بالتيمور وأدت إلى انهياره.

اعلان

ويقوم محققو "المجلس الوطني لسلامة النقل" بجمع الأدلة من سفينة الحاويات الضخمة "دالي" التي اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي ،صباح الثلاثاء في حادث مأساوي.

واصطدمت سفينة الشحن بالجسر الذي يحمل الممرات المتجهة شمالًا وجنوبًا للطريق السريع 695، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتسببها في سقوط أجزاء منه وعدد من المركبات في نهر باتابسكو.

وانتشل الغواصون جثث اثنين من بين ستة عمال سقطوا في المياه عندما انهيار الجسر، ويُفترض أن الآخرين قد لقوا حتفهم، حيث قال مسؤولون إن جهود البحث وصلت إلى نهايتها.

وقد تضررت منطقة بالتيمور بعد فقدان خط مواصلات رئيسي يشكل جزءًا من حلقة الطرق السريعة حول المدينة.

كما تم إغلاق الميناء الذي يعد حيوياً لقطاع لشحن في المدينة.