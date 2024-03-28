فيديو: إصابة ثلاثة إسرائيليين إثر فتح فلسطيني النار على سيارة في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس إصابة ثلاثة إسرائيليين إثر قيام فلسطيني بفتح النار على سيارة كانت تقلهم بطريق رئيسي في الضفة الغربية المحتلة.

اعلان

ولا يزال البحث عن المهاجم الفلسطيني جارياً بعدما لاذ بالفرار من موقع الحادث، بحسب وصف الجيش الإسرائيلي.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن إسرائيل أغلقت معبر جسر ألنبي/الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن في إطار جهود البحث عن المهاجم.

وقالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية إن الإصابات تتراوح ما بين طفيفة ومتوسطة.

وتزداد التوترات في الضفة الغربية في ظل ارتفاع كبير في الغارات الإسرائيلية على مدنها منذ هجوم حركة حماس على مستوطنات بغلاف غزة في 7 أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وتقول إسرائيل إنها ألقت القبض على حوالي 3600 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقُتل 454 فلسطينياً وأصيب 4700 آخرون خلال الغارات الإسرائيلية على الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.