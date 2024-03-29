الجيش الإسرائيلي يواصل ضرباته ضد أهداف تابعة لحماس في غزة

بقلم: يورونيوز

أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته "دمرت صواريخ موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية بوسط غزة"، وأنه يواصل أيضًا عملياته في المنطقة الجنوبية من خان يونس.

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قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إنه يواصل "النشاط العملياتي الدقيق في منطقة مستشفى الشفاء مع تخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمرضى والفرق والمعدات الطبية"، مضيفا أنه "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على الإرهابيين وعثرت على أسلحة وبنية تحتية إرهابية في المنطقة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته "دمرت صواريخ موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية بوسط غزة"، وأنه يواصل أيضًا عملياته في المنطقة الجنوبية من خان يونس.

وفي أمر ملزم قانونا، قالت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إنه يتعين على إسرائيل فتح المزيد من المعابر البرية إلى غزة من أجل إيصال الغذاء والماء والوقود وغيرها من الإمدادات. وأفادت الأمم المتحدة أن 100 في المائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وقد تم إعاقة عمليات تسليم المساعدات بسبب القيود العسكرية الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة، وانهيار النظام العام، وفقًا للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.

وقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل واختطف 250 آخرين عندما اقتحم مسلحون تقودهم حماس جنوب إسرائيل مما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة. بينما قُتل أكثر من 32 ألف شخص وجُرح 74 ألفاً منذ بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. ولا تفرق الوزارة بين المدنيين والمقاتلين في إحصائها، لكنها تقول إن النساء والأطفال يشكلون ثلثي القتلى.