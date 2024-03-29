EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: 125 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى

مصلون في المسجد الأقصى
مصلون في المسجد الأقصى Copyright Mahmoud Illean/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

رغم الإجراءات الأمنية المشددة، أدى أكثر من 125 ألف مصلّ صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس.

اعلان

عزّزت القوات الإسرائيلية من انتشارها في البلدة القديمة من القدس ومحيطها، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأغلقت كلّ محاور الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة، ما اضطر المواطنين الوافدين للصلاة، إلى السير على الأقدام مسافات طويلة، كما حدث في الجمعتين الأولى والثانية من شهر رمضان.

وأبدى الفلسطينيون استياءهم من إجراءات العبور من الحواجز الفاصلة إلى القدس، حيث أُجبرت النساء وكبار السن على العودة إلى ديارهم، ورفض إعطاء الضوء الأخضر للمرور إلى الأقصى إلا لأعداد محدودة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد منعت آلاف المعتكفين داخل المسجد الأقصى من الخروج من المصليات إلى الساحات حتى موعد صلاة الفجر، ونشرت قواتها على أبواب المصليات، خاصة المصلى القبلي، ومنعت تجمّعات الشبان في الساحات وفي شوارع البلدة القديمة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

عدد متزايد من الأمريكيين ينتهي بهم المطاف في السجون الروسية.. ورقة ضغط لموسكو لاستعادة سجنائها؟

شاهد: الأضواء الشمالية تعتلي فوهة بركان أيسلندا المتفجر

محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة دون معوقات

الضفة الغربية المسجد الأقصى القدس صلاة ـ صلوات