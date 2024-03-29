شاهد: 125 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى

بقلم: يورونيوز

رغم الإجراءات الأمنية المشددة، أدى أكثر من 125 ألف مصلّ صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس.

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عزّزت القوات الإسرائيلية من انتشارها في البلدة القديمة من القدس ومحيطها، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأغلقت كلّ محاور الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة، ما اضطر المواطنين الوافدين للصلاة، إلى السير على الأقدام مسافات طويلة، كما حدث في الجمعتين الأولى والثانية من شهر رمضان.

وأبدى الفلسطينيون استياءهم من إجراءات العبور من الحواجز الفاصلة إلى القدس، حيث أُجبرت النساء وكبار السن على العودة إلى ديارهم، ورفض إعطاء الضوء الأخضر للمرور إلى الأقصى إلا لأعداد محدودة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد منعت آلاف المعتكفين داخل المسجد الأقصى من الخروج من المصليات إلى الساحات حتى موعد صلاة الفجر، ونشرت قواتها على أبواب المصليات، خاصة المصلى القبلي، ومنعت تجمّعات الشبان في الساحات وفي شوارع البلدة القديمة.