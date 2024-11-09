Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديو
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

انفجار مركبة بأسطوانات غاز يسبب أضرارًا واسعة في نيويورك دون إصابات

انفجار مركبة تحتوي على أسطوانات غاز في نيويورك يتسبب في أضرار واسعة دون إصابات
انفجار مركبة تحتوي على أسطوانات غاز في نيويورك يتسبب في أضرار واسعة دون إصابات Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وقع انفجار ضخم في مركبة متوقفة في حي ساوث أوزون بارك في كوينز، نيويورك، يوم الجمعة، مما ألحق أضرارًا بالمنازل والسيارات القريبة، بالإضافة إلى تلف خطوط الكهرباء العلوية. وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء إنه لحسن الحظ لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

اعلان

وأوضح نائب رئيس إدارة الإطفاء، جورج هيلي، في مؤتمر صحفي من موقع الحادث أن الانفجار وقع عند الساعة 6:45 صباحًا.

المركبة التي انفجرت كانت عبارة عن سيارة دفع رباعي (SUV) كانت تستخدم لأغراض البناء وتحتوي على عدة أسطوانات غاز مضغوط ومواد قابلة للاشتعال. وقد تسببت أسطوانة غاز واحدة في حدوث انفجار هائل بعد تعرضها لخلل.

وأشار هيلي إلى أن السيارة كانت تحتوي أيضًا على بطاريات ليثيوم أيون، لكن هذه البطاريات لم تتأثر في الانفجار. ورغم أن الحادث كان مروعًا، إلا أنه لم يُسجل أي إصابات.

Related

التقطت لحظة الانفجار، التي شوهدت وهي تتحول إلى كرة نارية، عبر كاميرا جرس الباب لأحد المنازل المجاورة.

وقامت إدارة الإطفاء أيضًا بنشر صور وفيديو للدمار الذي خلفه الانفجار، حيث ظهرت المنازل المحيطة وقد تحطمت نوافذها، إضافة إلى السيارات التي تضررت بشكل كبير.

وأفادت السلطات بأن الحادث أسفر عن تضرر 5 منازل و5 سيارات. وشدد هيلي على أهمية توخي الحذر عند التعامل مع الأسطوانات المضغوطة وبطاريات الليثيوم أيون، مؤكدًا ضرورة تخزين هذه المواد بأمان لتجنب حوادث قد تسبب إصابات أو أضرار مادية.

المصادر الإضافية • أب

Go to accessibility shortcuts
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: سيول تنشر فيديو يظهر انفجار صاروخ كوري شمالي يحمل قمرا صناعيا في الجو

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي في مدينة أعزاز السورية بريف حلب الشمالي

مقابل تعويض مالي.. جولياني يتوصل إلى تسوية قانونية في دعوى تشهير ضده على خلفية الانتخابات في جورجيا