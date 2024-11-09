انفجار مركبة بأسطوانات غاز يسبب أضرارًا واسعة في نيويورك دون إصابات

بقلم: يورونيوز

وقع انفجار ضخم في مركبة متوقفة في حي ساوث أوزون بارك في كوينز، نيويورك، يوم الجمعة، مما ألحق أضرارًا بالمنازل والسيارات القريبة، بالإضافة إلى تلف خطوط الكهرباء العلوية. وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء إنه لحسن الحظ لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

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وأوضح نائب رئيس إدارة الإطفاء، جورج هيلي، في مؤتمر صحفي من موقع الحادث أن الانفجار وقع عند الساعة 6:45 صباحًا.

المركبة التي انفجرت كانت عبارة عن سيارة دفع رباعي (SUV) كانت تستخدم لأغراض البناء وتحتوي على عدة أسطوانات غاز مضغوط ومواد قابلة للاشتعال. وقد تسببت أسطوانة غاز واحدة في حدوث انفجار هائل بعد تعرضها لخلل.

وأشار هيلي إلى أن السيارة كانت تحتوي أيضًا على بطاريات ليثيوم أيون، لكن هذه البطاريات لم تتأثر في الانفجار. ورغم أن الحادث كان مروعًا، إلا أنه لم يُسجل أي إصابات.

التقطت لحظة الانفجار، التي شوهدت وهي تتحول إلى كرة نارية، عبر كاميرا جرس الباب لأحد المنازل المجاورة.

وقامت إدارة الإطفاء أيضًا بنشر صور وفيديو للدمار الذي خلفه الانفجار، حيث ظهرت المنازل المحيطة وقد تحطمت نوافذها، إضافة إلى السيارات التي تضررت بشكل كبير.

وأفادت السلطات بأن الحادث أسفر عن تضرر 5 منازل و5 سيارات. وشدد هيلي على أهمية توخي الحذر عند التعامل مع الأسطوانات المضغوطة وبطاريات الليثيوم أيون، مؤكدًا ضرورة تخزين هذه المواد بأمان لتجنب حوادث قد تسبب إصابات أو أضرار مادية.