ظهور نادر منذ تشخيص إصابته بالسرطان.. ملك بريطانيا يشارك في قديس عيد الفصح

بقلم: يورونيوز

وصل ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا لحضور قداس عيد الفصح في وندسور، في ظهور علني نادر منذ تشخيص إصابة الملك بالسرطان.

اعلان

وابتسم الملك للحضور أثناء دخوله إلى كنيسة القديس جورج لحضور قداس من المتوقع أن يستمر لمدة ساعة تقريبًا.

ويُنظر إلى ظهور الملك البالغ من العمر 75 عامًا على أنه محاولة لطمأنة الجمهور بعد تنحي تشارلز عن مهامه العامة عقب إعلان قصر باكنغهام في أوائل شباط/ فبراير أنه يخضع للعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

وعلى الرغم من أنه كان يعمل خلف جدران القصر، إلا أن ظهوره علنًا في مناسبة ملكية مثل قداس عيد الفصح يعتبر علامة إيجابية.

وستكون الخدمة نفسها أصغر من المعتاد حيث أن كيت، أميرة ويلز، تخضع أيضًا للعلاج من السرطان وأوقفت واجباتها العامة مؤقتًا. ولن تحضر الأميرة وزوجها الأمير ويليام وأطفالهما الخدمة.