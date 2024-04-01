نتنياهو يستفيق من عملية جراحية "ناجحة" على وقع الهوس باجتياح رفح

بقلم: يورونيوز

قال الجراح الإسرائيلي إيلون بيكارسكي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ بالتعافي، إثر خضوعه في وقت متأخر من ليل الأحد لعملية فتق جراحية، في مستشفى هاداسا في عين كارم في القدس.

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كان مكتب نتنياهو قال الأحد إن الفتق تم اكتشافه خلال خضوع نتنياهو لفحص روتيني أجري له يوم السبت. وقال مدير الجراحة العامة في مستشفى هاداسا، إيلون بيكارسكي، إن نتنياهو قد استيقظ بعد العملية وتحدث إليه وإنه يتعافى.

وتزامن إجراء نتنياهو للعملية مع اندلاع أوسع مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في أكتوبر الماضي.

ويطالب المحتجون الحكومة بوقف إطلاق النار في غزة، وعقد صفقة تبادل للأسرى، من أجل إطلاق سراح حوالي مئة رهينة إسرائيلية تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في القطاع، كما يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة.

وقبيل إجراء العملية بساعات قليلة، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي بالقدس إن "لا انتصار على حركة حماس دون دخول قواتنا إلى رفح، وسندخلها بكل تأكيد. سنتغلب على كل الضغوط وسنخدل رفح رغم معارضة الرئيس الأميركي جو بايدن".

وكان نتنياهو تعهد بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين، إلا أن وعوده بقيت بعيدة المنال، كما أن حركة حماس بقيت سليمة رغم الخسائر الفادحة التي لحقت بأهالي غزة، من جرّاء القصف الإسرائيلي اليومي والمدمر للقطاع منذ نحو ستة أشهر.