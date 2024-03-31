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شاهد: الأضخم منذ 7 أكتوبر.. مظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو أمام الكنيست

مظاهرات أمام الكنيست في القدس
مظاهرات أمام الكنيست في القدس Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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رفعت الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب، في حين احتشد الآلاف من المتظاهرين في محيط الكنيست في مدينة القدس مساء الأحد، في مظاهرة حاشدة تطالب باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو واستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

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 وقاد التجمع أمام مقر الكنيست ائتلاف من الحركات الاحتجاجية المناهضة للحكومة، بما في ذلك "قوة كابلان" و"إخوان في السلاح"، الذين يخططون لتنظيم أربعة أيام من الاحتجاجات والتجمعات في القدس هذا الأسبوع.

وأقام المتظاهرون خياماً للاعتصام فيها، ورفعوا يافطات تُحمّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن حياة المحتجزين لدى حركة حماس، وتطالب برحيل الحكومة التي وصفوها بحكومة الدمار والخراب.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن هذه المظاهرة هي الأكبر التي  تُنظم منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث أنهت الحرب مظاهرات استمرت لأشهر ضد الحكومة وسعيها آنذاك لإصلاح القضاء. 

وقال المنظمون أن أكثر من مئة ألف شخص انضمّوا إلى المظاهرة، في حين ذكرت وسائل الإعلام أن عدد المشاركين بلغ عشرات الآلاف، وانضمّ إليهم زعيم المعارضة  يائير لبيد، الذي صرّح بأن "لا شيء يهم نتنياهو إلا التمسك بكرسيه".

وأضاف، مخاطباً نتنياهو، أن الانتخابات لن تشل الدولة، لأنها "مشلولة الآن"، مشدداً على أن المعركة مع حركة حماس وصفقة الأسرى وجبهة الشمال، والحكومة "فاشلة" جميعها تحت رئاسته.

يأتي ذلك بعد أن اعتبر نتنياهو، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات مبكرة،تعني شلّ إسرائيل وتأجيل فرصة إبرام صفقة تبادل للأسرى لمدة 6 شهور، وفق تعبيره.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو باتباع سياسات تخدم أهدافه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في الحكم، والإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، خاصة القضاء على حماس وإعادة الأسرى من غزة.

واعتبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن نتنياهو هو العائق الرئيسي في طريق رؤية أبنائها، ووصفت في بيان نُشر أمس السبت،  سلوك رئيس الوزراء بـ"الجريمة"، وقالت إنها لن ترى أبناءها مطلقا إذا لم تفعل كل شيء لإزاحته عن سدة الحكم.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل وإسقاط الحكومة

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