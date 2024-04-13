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شاهد: لمدة 3 أيام.. مسؤول صيني يزور زعيم كوريا الشمالية في سيول

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بقلم:  يورونيوز
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التقى تشاو لي جي، مسؤول صيني رفيع المستوى مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون في العاصمة بيونغ يانغ، الجمعة وفقا لوسائل إعلام صينية.

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ويأتي هذا اللقاء الذي استمر 3 أيام بعد تجارب صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية في ظل ازدياد التوتر بينها وبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن تشاو أبلغ كيم خلال الاجتماع أن الصين وهي أهم مصدر للمساعدات الاقتصادية والدعم الدبلوماسي لكوريا الشمالية، تتطلع إلى مواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

وتتمتع الصين وكوريا الشمالية بعلاقات دبلوماسية منذ 75 عاما، وقاتلت الصين نيابة عن الدولة الشيوعية المنعزلة ضد الولايات المتحدة وآخرين خلال الحرب الكورية 1950-1953.

وفي السنوات الأخيرة ساعدت الصين في دعم اقتصاد كوريا الشمالية المنهك من قبل العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة ردا على برنامج تطوير الأسلحة النووية.

ومن المتوقع أن تعقد كوريا الشمالية والصين عددا من اللقاءات الثنائية هذا العام.

المصادر الإضافية • أ ب

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