بقلم: يورونيوز

حرب غزة في يومها الـ181| قصف إسرائيلي متواصل للقطاع ولا هدنة في الأفق

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مع دخول الحرب في غزة يومها الـ181 واقترابها من إتمامها شهرها السادس، واصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من القطاع، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات في منطقة دير البلح وسط القطاع، إضافة إلى قصف على مدينتيْ رفح وخان يونس في جنوب القطاع.

وحسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة، فقد اقترب عدد القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول / أكتوبر من الـ33 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء. ولا زال الوضع الإنساني كارثيًا، حيث يعاني مئات آلاف الغزيين من نقص في الإمدادات الغذائية. كما لا يبدو أن هناك هدنة أو وقفًا لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي شارف على الانتهاء.

بالتزامن مع ذلك تتواصل ردود الأفعال الغاضبة على الغارة الإسرائيلية التي قتلت سبعة من عمال الإغاثة في غزة، ستة منهم مواطنو دول غربية، إذ وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي التفسير الإسرائيلي بغير الكافي وغير المقبول، فيما أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن غضبه بشأن هذه الغارة في حديث هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

فيما يلي أهم التطورات: