بقلم: يورونيوز

نشر الخط الساخن للصحة النفسة في إسرائيل بيانات للمكالمات، التي تمّ تلقيها خلال الأشهر الستة من الحرب على قطاع غزة حيث تمّت الإشارة إلى أنّ الأرقام "مثيرة للقلق"، كما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

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منذ الـ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تلقى الخط الساخن للصحة النفسية 172 ألف طلب للحصول على دعم نفسي، سواء عبر الهاتف أو عن طريق الإنترنت. وبلغ متوسط هذا العدد 33 ألف مكالمة شهرياً، مع عدد أعلى من المتوسط أي 44 ألفا في الشهر الأول من الحرب. وبلغ متوسط المكالمات اليومية منذ بداية الحرب 920 مكالمة.

وفي الـ 7 أكتوبر/تشرين الأول وحده، تعاملت هيئة الصحة النفسية مع أكثر من 3500 مكالمة واردة. وهذا بالمقارنة مع 500 مكالمة خلال يوم السبت الروتيني.

وكانت هناك زيادة بنسبة 10 في المائة عن العدد المعتاد للمكالمات من الرجال، وهم نادرا ما يتصلون بالخط الساخن، وكثيرا ما يتصلون بشكل غير منتظم.

وجاءت العديد من المكالمات من جنود (رجال ونساء) في الخدمة النظامية والاحتياطية، وهو ما ينعكس في أن 41 في المائة من المكالمات التي يستقبلها الخط الساخن كانت من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً.

الأطفال والمراهقون، الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا اتصلوا بمعدل 125 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وكانت هذه الزيادة واضحة بشكل خاص خلال الأسابيع الأولى من الحرب.

أكد الخط الساخن للصحة النفسية زيادة بنسبة 950 في المائة في المكالمات المتعلقة بالقلق والصدمات والخسارة بالمقارنة مع نفس الأشهر الستة في 2022-2023. ومع استمرار الحرب، كانت هناك أيضًا زيادة في المكالمات حول الاكتئاب والوحدة والاضطراب العاطفي العام.

ومن بين 38.240 شابًا حتى سن 24 عامًا اتصلوا بالخط الساخن، كان 60 في المائة منهم من النساء و40 في المائة من الرجال. وكان ثلث هذه المكالمات يتعلق بالقلق والصدمات. وتناولت مكالمة واحدة من كل خمس مكالمات معاناة نفسية عميقة.