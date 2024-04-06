الغارديان: مدير وحدة التكنولوجيا في الجيش الإسرائيلي يكشف هويته بعد هفوة ارتكبها على الإنترنت

بقلم: يورونيوز

كشفت صحيفة "الغارديان" تفاصيل تتعلق بشخصية قائد الوحدة 8200 الإسرائيلية والمسؤول الاستخباراتي البارز ومهندس الذكاء الاصطناعي في الجيش الإسرائيلي.

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وطالما كانت هوية يوسي سارييل سرية لحساسية مركزه في إسرائيل، حيث يقود واحدة من أقوى وكالات المراقبة في العالم، والتي تشبه في عملها وكالة الأمن القومي الأمريكية.

لكن الغارديان استطاعت أن تكشف كيف فشل سارييل في إخفاء هويته التي ظلت مبهمة لعقدين من الزمن.

وقامت الصحيفة بتتبع معلومات تمثل ثغرة أمنية تركها سارييل بنشره كتاب على أمازون ومن أجل ذلك ترك أثرًا رقميًا بعد انشاء حساب "غوغل" يحمل اسمه إلى جانب هويته التي تربط اسمه بخرائط الحساب وملفات تعريفية به.

وبعد كشف هوية سارييل، اعترف الجيش الإسرائيلي بكشف هوية مهندس الذكاء الاصطناعي، قائلا إن ما حدث "خطأ وسيجري التحقيق فيه".

ويُعتقد أن الوحدة 8200، التي كانت ذات يوم تحظى باحترام كبير داخل إسرائيل وخارجها لقدراتها الاستخباراتية التي تنافس قدرات مقر الاتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ) في المملكة المتحدة. لكن هذا الخطأ المحرج قد يعرض سارييل إلى ضغوط عديدة.

وعلى الرغم من المكانة الكبيرة لهذا الجهاز الحساس إلا أنه فشل في توقع هجوم حماس في السابع من أكتوبر / تشرين الأول.