شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملياته في حي الأمل بخان يونس ويدعي تدمير مخازن أسلحة لحماس

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي، مقاطع مصورة لعملياته البرية في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن نجاح جنوده في "تدمير هياكل ومرافق تخزين الأسلحة التابعة للإرهابيين في حي الأمل، وضبط أكثر من 40 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من المواد المتفجرة".

وأفاد بأن "الجنود من لواء جفعاتي واجهوا مجموعة من المسلحين في مواجهات قريبة، وفي إحدى المواجهات تم التعرف على أربعة إرهابيين وتصفيتهم".

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 33 ألف شخص، وأصيب 75600 آخرين.