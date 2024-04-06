EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملياته في حي الأمل بخان يونس ويدعي تدمير مخازن أسلحة لحماس

دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

نشر الجيش الإسرائيلي، مقاطع مصورة لعملياته البرية في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

اعلان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن نجاح جنوده في "تدمير هياكل ومرافق تخزين الأسلحة التابعة للإرهابيين في حي الأمل، وضبط  أكثر من 40 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من المواد المتفجرة".

وأفاد بأن "الجنود من لواء جفعاتي واجهوا مجموعة من المسلحين في مواجهات قريبة، وفي إحدى المواجهات تم التعرف على أربعة إرهابيين وتصفيتهم".

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز 33 ألف شخص، وأصيب 75600 آخرين.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد أكثر من 180 يوما.. الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير جثة أسير عثر عليها في خان يونس

الغارديان: مدير وحدة التكنولوجيا في الجيش الإسرائيلي يكشف هويته بعد هفوة ارتكبها على الإنترنت

بعد تحقيق في مقتل عمال الإغاثة في غزة: الجيش الإسرائيلي يفصل ضابطين من الخدمة ويوبخ ثلاثة آخرين

إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني