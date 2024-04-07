رئيس الوزراء الأسترالي يدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي

بقلم: يورونيوز

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، يوم الأحد من ملبورن، موقف حكومته المتمثل في ضرورة توفير المساعدات للشعب الفلسطيني و ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي.

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وقال ألبانيز، "نحن بحاجة للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، هذا ونحتاج إلى التأكد من احترام القانون الإنساني، والقانون الدولي. وهذا ينص على حق عمال الإغاثة في أن يكونوا قادرين على ذلك لمواصلة عملهم الإنساني بأمان".

وتابع ألبانيز: "إن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم المواطن الأسترالي زومي فرانكوم، في الغارات الإسرائيلية على غزة هو أمر غير مقبول".

وأعلن وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ، أنه سيتم تعيين مستشار خاص لضمان إجراء التحقيق في عمليات القتل بطريقة تتلائم مع توقعات الحكومة الأسترالية والشعب الأسترالي.

ونظم آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مسيرات في سيدني وملبورن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وفرضت إسرائيل قيوداً شديدة على توصيل المساعدات من الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى غزة خلال الحرب.

وقد أدت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى نشوب أزمة إنسانية، ونزوح أكثر من 80% من السكان، وترك أكثر من مليون شخص على حافة المجاعة.