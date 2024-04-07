بقلم: يورونيوز

شاهد: جنازة رقيب إسرائيلي قتل في المعارك الدائرة في غزة

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شارك المئات من الإسرائيليين الأحد في تشييع جنازة الرقيب أميتاي إيفين شوشان، أحد الجنود الإسرائيليين الأربعة الذين قتلوا في مدينة خان يونس بقطاع غزة يوم السبت.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قُتل الجنود خلال معارك وقعت مع المقاتلين الفلسطينيين.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت السبت أن "مقاتليها قتلوا 9 جنودا إسرائيليين، وأصابوا آخرين، في منطقة الزنة شرقي خان يونس".

وأشارت إلى أنها استهدفت 4 دبابات ميركافا بقذائف "الياسين 105".