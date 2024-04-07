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نتنياهو: إسرائيل على بعد خطوة من النصر في غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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في أول تصريح له بعد مكالمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، إن إسرائيل على بعد خطوة من النصر في غزة.

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وتابع نتنياهو في خطاب للحكومة بمناسبة مرور نصف عام، أن "حماس تأمل أن يدفع الضغط الدولي إسرائيل إلى الاستجابة لمطالبها، لكن ذلك لن يحدث، إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة، لكنها ليست مستعدة للإذعان لمطالب حماس المبالغ فيها".

وشدد نتنياهو، الذي تلقى تهديداً صريحاً من الإدارة الأمريكية بشأن أسلوبه في إدارة الحرب في غزة، بأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن في غزة".

ورفضت حركة حماس، يوم السبت، التنازل عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، ومن بينها: وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وإبرام صفقة تبادل أسرى جادة.

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