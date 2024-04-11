بقلم: Euronews

وفاة أسطورة كرة القدم الأمريكية السابق أو جيه سيمسون عن 76 عاما

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وأكد محاميه لموقع TMZ وفاته ليلة الأربعاء في لاس فيغاس. وجاء في رسالة نُشرت يوم الخميس على حساب سيمبسون الرسمي على موقع إكس إنه توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت عائلته "توفي والدنا أورنثال جيمس سيمسون بعد صراعه مع السرطان. كان محاطاً بأولاده وأحفاده".

سيمبسون الذي نشأ في فقدر مدقع، مع فريق بوفالو بيلز لكرة القدم الأميركية، إلى حين اعتزاله عام 1979 بعد تحقيق سلسلة أرقام قياسية، لينتقل بعدها الى مهنة التمثيل.

لكن حياته تغيرت إلى الأبد بعد جريمة قتل بالسكين في يونيو 1994، راحت ضحيتها زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون وصديقها رونالد غولدمان في لوس أنجلوس.

وأُوقف سيمبسون بعد عملية مطاردة دامت ساعات طويله، تابعها مباشرة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وخارجها بفضل كاميرات تصوّر من مروحيات.

وقامت هيئة المحلفين في لوس أنجلوس بتبرئته في حكم أثار موجة من الاستنكار والبلبلة تؤجّجها مشاعر عنصرية، إذ إن المتهم أسود والضحيتين من البيض.

لكن التبرئة في المحكمة الجنائية لم تمنع إدانته بقتلهما في محاكمة مدنية عام 1997، وحُكم عليه بدفع أكثر من 33 مليون دولار لعائلتي الضحيتين.