شاهد: مطار بن غوريون في إسرائيل يستأنف نشاطه إثر إغلاق المجال الجوي بسبب عملية "الوعد الصادق"

بقلم: يورونيوز

أدى الهجوم الإيراني بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، إلى إغلاق المجال الجوي بأكمله، وفي صباح الأحد أعلنت السلطات الإسرائيلية إعادة فتح الأجواء

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بعض المسافرين الذين وصلوا إلى المطار البارحة، وجدوا أن رحلاتهم المخطط لها قد ألغيت، وقالت إستر، التي كانت متجهة إلى دبي: "كان من المفترض أن نحتفل بزواجنا في دبي بالطبع، وفي اللحظة الأخيرة تم إلغاء كل شيء بالنسبة لنا."

أما حنان، التي كانت متجهة إلى تايلاند فقالت: "كان يجب أن نسافر، وعندما وصلنا بعد التفتيش الأمني، تم الإعلان عن إلغاء جميع الرحلات المغادرة".

وتوقف المطار الرئيسي الإسرائيلي، مطار بن غوريون الدولي، عن العمل من منتصف الليل والنصف إلى السابعة والنصف صباحًا، حيث لم تصل أو تغادر أي رحلة جوية خلال هذه الفترة.

وعلى الرغم من فتح تل أبيب مجالها الجوي إلا أن شركان طيران مثل إيزي جيت وترانسافيا وويز إير والتمساوية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل.