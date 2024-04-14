شاهد: روسيا تطلق عملياتها العسكرية في دونتسك وتستخدم نظامي أوراغان وتوت الصاروخيين

بقلم: يورونيوز

بثت وزارة الدفاع الروسية شريطا مصورا يظهر استخدام قواتها في أوكرانيا، نظام أوراغان الصاروخي متعدد الإطلاق ومنظومة صواريخ "توس أم" (Tos-M) المضادة للطائرات.

اعلان

أظهر الشريط القوات الروسية هي تضرب أهدافا أوكرانية، وشوهدت وحدات المدفعية الروسية التي تشمل وحدات هجومية وهي تعمل في منطقة دونيتسك.

وكانت وزارة الدفاع قالت يوم السبت إن قواتها استولت على قرية بيرفومايسكي، الواقعة جنوب مدينة أفدييفكا الصناعية المدمرة إلى حد كبير، والتي سيطرت عليها روسيا بالكامل في منتصف فبراير/شباط.

من جانب آخر ألقى مسؤول روسي باللوم على أوكرانيا أمس السبت، بخصوص قصف أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم أطفال، في بلدة واقعة تحت السيطرة الروسية في منطقة زابوريجيا جنوب البلاد.

وذكرت إدارة بلدية توكماك على تلغرام، أن القصف أصاب ثلاث بنايات سكنية مساء الجمعة. وتم انتشال خمسة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض وتم نقل 13 شخصا إلى المستشفى.

وكانت منطقة توكماك، وهي جزء من جنوب أوكرانيا ضمتها موسكو من كييف بعد بدء ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في عام 2022.