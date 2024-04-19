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كييف تعلن إسقاط قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى وموسكو تنفي

قاذفات القنابل الروسية بعيدة المدى من طراز Tu-22M-3 تحلق خلال العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، بمناسبة مرور 71 عامًا على النصر في الحرب العالمية الثانية
قاذفات القنابل الروسية بعيدة المدى من طراز Tu-22M-3 تحلق خلال العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، بمناسبة مرور 71 عامًا على النصر في الحرب العالمية الثانية Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أنها أسقطت قاذفة استراتيجية روسية بعيدة المدى، إلا أن موسكو نفت هذه المزاعم مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بسبب عطل.

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وقال الجيش الأوكراني في بيان إن "وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لسلاح الجو نجحت ولأول مرة، بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بتدمير قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز تي يو-22 إم3".

لكن مسؤولين في موسكو قالوا، إن الطائرة تحطمت "في منطقة مهجورة" في منطقة ستافروبول جنوب روسيا بعد تعرضها لعطل.

ولا تستطيع يورونيوز التحقق بشكل مستقل من ادعاءات الجانبين.

وكانت روسيا قد شنت مؤخراً هجوماً في جنوب أوكرانيا وشرقها، وذلك في ظل تحسن الأحوال الجوية وتأخر تسليم الأسلحة الغربية لكييف.

وعلى الرغم من أن القوات الجوية الروسية أقوى بكثير من القوات الجوية الأوكرانية، إلا أن أنظمة الصواريخ المتقدمة التي يوفرها شركاء أوكرانيا الغربيين لكييف تشكل تهديدًا كبيرًا للطيران الروسي.

وتستخدم روسيا عادة القاذفة - التي يمكنها أيضًا حمل رؤوس حربية نووية - لإطلاق صواريخ كروز من طراز Kh-22 تضرب أهدافًا أوكرانية من داخل مجالها الجوي.

وقوبلت المزاعم الأوكرانية السابقة بإسقاط طائرات حربية روسية خلال الحرب التي استمرت أكثر من عامين بالصمت أو النفي من قبل موسكو.

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