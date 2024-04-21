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عاجل. مقتل فلسطينيين اثنين بحجة طعن جنود عند حاجز عسكري قرب الخليل

قوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من مكان هجوم مميت وقع في محطة للحافلات في رعنانا، إسرائيل، الاثنين 15 يناير 2024.
قوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من مكان هجوم مميت وقع في محطة للحافلات في رعنانا، إسرائيل، الاثنين 15 يناير 2024. Copyright Oded Balilty/Copyright 2023 The AP.
Copyright Oded Balilty/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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الضفة الغربية الحتلة تعيش حدادا اليوم على مقتل 14 فلسطينيا في مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة بعد أن حوصر لثلاثة أيام من الجيش الإسرائيلي

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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الأحد، أن قواتها قتلت فلسطينيين اثنين بعد محاولتهما طعن جنود عند حاجز عسكري قرب الخليل.

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة إضرابا عاما، حدادا على أرواح الفلسطينيين الـ 14 الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم نور شمس، شرق طولكرم في الأيام الأخيرة.

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