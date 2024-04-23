روسيا تتوعد بتكثيف هجماتها على مستودعات الأسلحة الغربية في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،الثلاثاء، أن موسكو ستكثف هجماتها على المراكز اللوجستية الأوكرانية ومستودعات تخزين الأسلحة الغربية في أوكرانيا.

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وقال شويغو خلال اجتماع مع قيادات عسكرية روسية، إن موسكو ستواصل تحسين قواتها وتصنيع الأسلحة بما يتناسب مع التهديدات التي تشكلها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وتأتي تصريحات شويغو بعد أيام من موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لكييف.

واليوم الثلاثاء، تعهدت بريطانيا بتقديم إمدادات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (620 مليون دولار، 580 مليون يورو)، بما في ذلك 400 مركبة و60 قاربا و1600 ذخيرة وأربعة ملايين طلقة ذخيرة.

وكان معهد دراسة الحرب (ISW) قد حذر من أن الجيش الروسي يستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا بمجرد تحسن الأوضاع الجوية.

وتوقع المعهد أن تشن روسيا هجمات جديدة على مواقع رئيسية، بما في ذلك مدينة شازوف يار ذات الأهمية الاستراتيجية.

وكانت كييف قد حذرت في وقت سابق من هجوم روسي يتوقع أن ينفذ في الربيع. وبحسب بعض المحللين فإن قدرات أوكرانيا على صد أي محاولة تقدم من هذا القبيل تعتمد إلى حد كبير على تلقي الإمدادات العسكرية الغربية في أقرب وقت ممكن.