استطلاع: الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين قد لا تفقد بايدن دعم فئة الشباب في الانتخابات

بقلم: يورونيوز

كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "جينيريشن لاب" عن عدم تأثير الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية على فرص انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بين الشباب الناخبين.

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وركز الاستطلاع الذي شمل 1250 طالبًا جامعيًا كعينة تمثيلية ديمغرافية من مختلف الجامعات في الولايات المتحدة في الفترة 3 إلى 6 أيار/مايو على 9 قضايا محورية صنفها الطلاب بحسب الأهمية.

ولفت الاستطلاع إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة والاحتجاجات الداعمة لها، قد لا تضر بآفاق إعادة انتخاب بايدن بين الناخبين الشباب بقدر ما كان متوقعا.

وبحسب "أكسيوس"، لم يشارك سوى (8٪) من طلاب الجامعات على مستوى أمريكا في الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات الأمريكية، خلال الأسابيع الماضية.

وصنف الطلاب الجامعيين "الصراع في الشرق الأوسط" باعتباره القضية الأقل أهمية التي تواجههم، مشددين على تسعة خيارات هي الأهم بالنسبة لهم.

من ضمنها الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية والعرقية والحقوق المدنية، والعدالة الاقتصادية والفرص، وتمويل التعليم والوصول إليه، وتغير المناخ.

وقال 45% من العينة، إنهم يؤيدون الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بينما عبر 30% منهم عن قرارهم بالحياد، وعارض 24% الاحتجاجات بالكامل.

كما وجد الاستطلاع، أن 34% من عينة الطلبة يلومون حركة حماس لتردي الأوضاع في غزة، فيما اتهم 19% من العينة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و12% الشعب الإسرائيلي بينما حصل بايدن على 12%.

وجد 81% من الطلاب الجامعيين، أنه من الضروري محاسبة المتظاهرين الذين قاموا بتدمير ممتلكات الجامعة أو احتلالها بشكل غير قانوني، وفقًا لنتائج الاستطلاع.

وأعرب 90% من الأشخاص الآخرين عن رفضهم لمنع الطلاب المؤيدين لإسرائيل من الوصول إلى أجزاء معينة من الحرم الجامعي.

اعتقل أكثر من 2000 طالب إثر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كما تعرض الطلاب المحتجون إلى الطرد أو الإيقاف، أو إلغاء حفلات التخرج.