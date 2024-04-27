لضمان عدم تكرارها مرة أخرى..محكمة توجه لائحة اتهامات ضد ناخبي ترامب المزيفيين

بقلم: يورونيوز

وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية أريزونا، الجمعة لائحة الاتهام لـ 18 ساعدوا أو زعموا كذبًا أن الرئيس السابق دونالد ترامب فاز بالولاية الثانية في عام 2020.

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وتأتي جلسة المحكمة كجزء من التحضيرات للانتخابات القادمة، ولمنع تكرار التجربة الانتخابية الأخيرة عندما ادعى ترامب وحلفاؤه الجمهوريون زوراً أنه فاز بالولايات المتأرجحة، ورفعوا عشرات الدعاوى القضائية للطعن في فوز الديمقراطي جو بايدن، وبلغت تلك الحملة ذروتها بهجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

ومن بين الأشخاص الثمانية عشر الذين وجهت إليهم اتهامات في أريزونا، كبير موظفي ترامب السابق، مارك ميدوز، وعمدة نيويورك السابق رودولف جولياني، وكريستينا بوب، المحامية التي تم تعيينها مؤخرًا رئيسة لقسم "نزاهة الانتخابات" في اللجنة الوطنية الجمهورية. كما تم إدراج ترامب كمتآمر غير متهم.

وقالت دانا نيسيل، المدعية العامة في ميشيغان، في بيان: "بينما نستعد للانتخابات الرئاسية لعام 2024، فإن الاتهامات الموجهة اليوم هي الأولى ضمن جهود مستمرة ليس فقط للحصول على العدالة عن أخطاء الماضي، ولكن لضمان عدم تكرارها مرة أخرى".