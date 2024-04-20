متأثرا بجروحه.. وفاة أمريكي أضرم النار في جسده خارج قاعة محاكمة ترامب في نيويورك

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت وفاة رجل قام بسكب مادة مشتعلة، وأضرم النار في نفسه أمام المحكمة التي يحاكم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك في مداخلة مع وكالة أسوشيتد برس، السبت، إن الرجل توفي في المستشفى متأثرا بحروق بليغة أصابته بعد أن أضرم النار في جسده الجمعة.

وبحسب شهود عيان، إن الرجل الذي كان متواجدا في كوليكت بوند بارك عند حوالي الساعة 1:30 ظهرًا، قد نشر منشورات تروج لنظريات المؤامرة، ثم قام بسكب مادة مشتعلة على نفسه، وأشعل النار في جسده.

وكان هناك عدد كبير من ضباط الشرطة في مكان قريب عندما وقع الحادث.

وهرع بعض الضباط والمارة لمساعدة الرجل الذي دخل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة للغاية.

خلال محاكمة ترامب، كانت الحديقة خارج قاعة المحكمة مكانًا لاجتماع المتظاهرين والصحفيين خلال اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين.

وكانت الشوارع والأرصفة في المنطقة المحيطة بالمحكمة مفتوحة بشكل عام يوم الجمعة، واقتصرت الحشود على عدد قليل من الحاضرين، وكانت منظمة إلى حد كبير.

وأكدت الجهات المعنية أنها تقوم بمراجعة الإجراءات الأمنية، بما في ذلك النظر في إمكانية قيود الوصول إلى الحديقة، خاصة مع حظر المرور من الشارع الجانبي الذي يدخل ويخرج منه ترامب من المبنى.

وقال نائب مفوض شرطة مدينة نيويورك، كاز دوتري، في مؤتمر صحفي خارج قاعة المحكمة يوم الجمعة: “قد نضطر إلى إغلاق هذه المنطقة”، مضيفًا أن المسؤولين سيناقشون الخطة الأمنية قريبًا.