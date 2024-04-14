إيران تضرب إسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيرات وتل أبيب تشيد باعتراض معظمها

بقلم: يورونيوز

تحت اسم "الوعد الصادق"، أطلقت غيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على مواقع إسرائيلية، قال بشأنها حرس الثورة الإيراني "إنها دمرت أهدافا عسكرية للجيش الصهيوني".

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قالت إيران أمام الأمم المتحدة "إن العمل العسكري الذي قامت به ضد الكيان الصهيوني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في ما يتعلق بالدفاع المشروع ردا على عدوان الكيان على القنصلية الإيرانية في دمشق".

وأظهر شريط مصور تحققت منه وكالة أسوشيتد برس، أنه تم اعتراض صواريخ إيرانية أو طائرات مسيرة في سماء العاصمة الأردنية عمان في وقت مبكر من يوم الأحد. وأفاد السكان أنهم شاهدوا صواريخ في السماء وسمعوا دوي انفجارات يرجح أنها ناجمة عن اعتراضها.

كذلك شوهدت الصواريخ في سماء الضفة الغربية ليلاً في وقت مبكر من يوم الأحد، وأظهر شريط مصور اختراق عديد المسيرات والصواريخ عنان سماء الضفة الغربية المحتلة.

من جانبها أشادت إسرائيل بنجاح دفاعاتها في مواجهة " مئات الطائرات المسيرة والصواريخ"، وقال متحدث عسكري إسرائيلي يوم الأحد إن عدد عمليات الإطلاق بلغ أكثر من 300 عملية إطلاق، ولكن تم اعتراض 99% منها.

وقال الأميرال دانيال هاغاري إن إيران أطلقت 170 طائرة مسيرة وأكثر من 30 صاروخ كروز وأكثر من 120 صاروخ باليستي. ووصلت عدة صواريخ باليستية إلى الأراضي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار طفيفة في قاعدة جوية.

وكان الهجوم الإيراني يوم السبت، بعد أقل من أسبوعين من غارة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل جنرالين إيرانيين، وهي المرة الأولى التي تشن فيها إيران هجومًا عسكريًا مباشرًا على إسرائيل، رغم عقود من العداء.

كانت إسرائيل وإيران على مسار تصادمي طوال الحرب الإسرائيلية على الفلسطينية في قطاع غزة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.