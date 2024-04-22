غيّرتها لتجنب توسع رقعة الصراع.. كيف خططت إسرائيل للرد على هجوم إيران؟

بقلم: يورونيوز

تضمنت الخطة الانتقامية الأصلية لإسرائيل ضرب مواقع عسكرية إيرانية في مناطق مختلفة بما في ذلك في العاصمة الإيرانية طهران وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

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وبحسب الصحيفة تم تغيير الخطة بعد مكالمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهوده الدبلوماسية لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبالرغم من عدم اعتراف إسرائيل بهجومها على إيران بشكل مباشر، استخدمت إسرائيل طائرات مسيرة صغيرة انطلقت من غرب إيران لإرباك الدفاعات الجوية الإيرانية.

وكشف التقرير إن صاروخًا واحدًا أصاب بطارية مضادة للطائرات في منشأة نطنز النووية في إيران.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن سلاح الجو قد عطل الصاروخ الثاني بمجرد التحقق أن الصاروخ الأول قد حقق هدفه لتجنب التسبب بأضرار جسيمة.

وأضاف التقرير أن إسرائيل غيرت موعد الرد على إيران "خوفا من تصعيد جماعة حزب الله ضرباتها على شمال إسرائيل بشكل غير مسبوق".

وقللت السلطات الإيرانية من أهمية الاستهداف الإسرائيلي واصفة الحدث بأنه يتعلق بالأمن الإيراني الداخلي.

وضربت إيران إسرائيل مساء السبت 13 أبريل/نيسان بنحو 300 صاروخ كروز وطائرات مسيرة تم صد الجزء الأكبر منها.