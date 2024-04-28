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شاهد: عائلات يهودية تتفقد حطام صاروخ إيراني تم اعتراضه في مدينة عراد بالنقب

شبان يهود يتفقدون حطام صاروخ إيراني تم اعتراضه في مدينة عراد بالنقب
شبان يهود يتفقدون حطام صاروخ إيراني تم اعتراضه في مدينة عراد بالنقب Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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أظهرت مشاهد مصورة، عائلات يهودية متشددة، وهي تتفقد يوم الأحد حطام ما يعتقد أنه صاروخ أرض-أرض إيراني تم اعتراضه خلال الهجوم الذي نفذته طهران، واستهدف تل أبيب مساء 13 أبريل 2024.

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وجاء هذا الاكتشاف غير المعتاد بعد أسبوعين من الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، عندما أطلقت إيران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

ويظهر الفيديو عائلات من مختلف الأعمار وهي تقف بين حطام الصاروخ في النقب.

وكان الهجوم هو الأول من نوعه على إسرائيل من قبل قوة أجنبية منذ أن أطلق الرئيس العراقي صدام حسين صواريخ سكود على إسرائيل في حرب الخليج عام 1991.

وزعمت الدولة العبرية، أن دفاعاتها الجوية والطائرات المقاتلة، بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأردن، نجحت في إسقاط الغالبية العظمى من الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وجاء الهجوم الإيراني ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في الأول من أبريل/نيسان؛ مما أسفر عن مقتل جنرالين من الحرس الثوري وهما محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي، و5 ضباط آخرين.

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