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استخدمتها في الهجوم على إسرائيل.. إيران تعرض عددًا من صواريخها

إيران-أسلحة
إيران-أسلحة Copyright EBU
Copyright EBU
بقلم:  Adel Dellal
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سمح الحرس الثوري الإسلامي لطاقم إعلامي ياباني بالوصول إلى منشأة في إحدى ضواحي طهران يوم الخميس حيث تمّ عرض الصواريخ والطائرات بدون طيار المصنعة محليا.

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كشفت إيران لطاقم هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن أيتش كاي" ما زعمت أنها أنواع الأسلحة التي استخدمتها خلال هجومها الصاروخي الذي شنته باتجاه إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، والذي ضمّ عددا كبيرا من الطائرات المسيّرة.

وسمح الحرس الثوري الإسلامي للطاقم الإعلامي بالوصول إلى منشأة في إحدى ضواحي طهران يوم الخميس حيث تمّ عرض الصواريخ والطائرات بدون طيار المصنعة محليا.

وحسب العميد علي بلالي، الذي يرأس المنشأة، فإن الأسلحة المستخدمة في الهجوم شملت صواريخ عماد الباليستية، وصواريخ كروز بافيه، وطائرات بدون طيار انتحارية من طراز شاهد-136.

ويبلغ مدى صاروخ عماد الباليستي 1700 كيلومتر، في حين يقال أنّ مدى شاهد-136 يقد يصل إلى أكثر من 2000 كيلومتر.

وقال بلالي إن إيران تبنت استراتيجية محدودة للهجوم ولم تستخدم صاروخها الأخير لمنع تصعيد الوضع وإن استراتيجية إيران تتمثل في خلق قوة ردع لثني إسرائيل عن مهاجمة أي أراض إيرانية.

وشدد بلالي على أن النتيجة الأفضل هي ألاّ ترتكب إسرائيل أي أخطاء، وأن تحقق إيران أهدافها بالردع دون إطلاق صاروخ واحد.

وشنت طهران هجماتها الصاروخية والطائرات بدون طيار على إسرائيل في 13 و14 أبريل-نيسان ردا على هجوم مميت على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا في 1 أبريل-نيسان. وتسببت ضربة انتقامية إسرائيلية مزعومة في حدوث انفجارات في وسط إيران في 19 أبريل-نيسان.

المصادر الإضافية • EBU

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