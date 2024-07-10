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جريمة مروعة تهز لندن: مقتل 3 نساء والشرطة تبحث عن مشتبه به مسلح بقوس ونشاب

الشرطة البريطانية تبحث عن مشتبه به ارتكب جريمة ثلاثية وقتل 3 نساء في شمال غرب لندن
الشرطة البريطانية تبحث عن مشتبه به ارتكب جريمة ثلاثية وقتل 3 نساء في شمال غرب لندن Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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هزت جريمة مروعة مساء الثلاثاء، منطقة شمال غرب لندن حيث فقدت ثلاث نساء حياتهن على يد شخص لاذ بالهرب، والشرطة مستمرة في البحث عنه.

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هزت جريمة مروعة مساء الثلاثاء، منطقة شمال غرب لندن حيث فقدت ثلاث نساء حياتهن على يد شخص لاذ بالهرب، والشرطة مستمرة في البحث عنه.

ويشتبه بأن كايل كليفورد (26 عامًا)، هو الجاني وأنه هو من ارتكب جريمة القتل الثلاثية. 

النساء الثلاث، اللاتي تربطهن صلة قرابة، عثر عليهن مصابات بجروح خطيرة في منزل في بوشي، ورغم محاولات الإنقاذ، تم الإعلان عن وفاتهن في المكان. ولم تذكر الشرطة ما إذا كان كليفورد، وهو من لندن، على صلة بالنساء.

وقال المحقق روب هول من وحدة الجرائم الكبرى في بيدفوردشاير وكامبريدجشاير وهيرتفوردشاير، إن الشرطة تبحث عن كليفورد، الذي يُعتقد أنه في لندن أو مقاطعة هيرتفوردشاير المجاورة.

وأضاف هول أن كليفورد "ربما لا يزال بحوزته سلاح، قوس ونشاب". وحذر المواطنين من الاقتراب منه.

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