رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يقرر البقاء في منصبه

بقلم: يورونيوز

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إنه سيستمر في منصبه "بقوة أكبر" بعد أيام من التفكير.

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وكان سانشيز قد أعلن بشكل مفاجئ يوم الأربعاء، أنه سيأخذ إجازة لمدة خمسة أيام للتفكير في الاستقالة أو البقاء في منصبه كرئيس للوزراء بعد أن بدأت المحكمة إجراءات أولية ضد زوجته بتهم الفساد.

وقال في خطاب متلفز: "قررت الاستمرار بقوة أكبر على رأس الحكومة الإسبانية".

وتم تقديم الشكوى القانونية ضد زوجته، بيجونيا غوميز، من قبل منصة قانونية يمينية متطرفة تقول إن غوميز استخدمت منصبها للتأثير على الصفقات التجارية.

واعترفت مجموعة مانوس ليمبياس أو "الأيدي النظيفة" بأن الشكوى استندت إلى مقالات صحفية.

وقال سانشيز إن هذه الخطوة كانت بمثابة هجوم شخصي للغاية على عائلته وأنه يحتاج إلى وقت لاتخاذ قرار بشأن أولوياته.