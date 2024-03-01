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شاهد: العثور على جثة أحد المفقودين بعد انهيار أرضي في البيرو

انهيار أرضي بالقرب من موقع ماتشو بيتشو الأثري في البيرو.
انهيار أرضي بالقرب من موقع ماتشو بيتشو الأثري في البيرو. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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عثر رجال الإنقاذ في بيرو على جثة أحد الشخصين المفقودين بعد انهيار أرضي، الأحد، بالقرب من موقع ماتشو بيتشو الأثري.

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أعلن  فريق من رجال الإنقاذ مكون من الشرطة الوطنية ورجال الإطفاء وعمال بلدية ماتشو بيتشو عن العثورعلى جثة ويلبرت هوامان، 54 عاماً، ليلة الأربعاء.

وتتركز الجهود الآن على تحديد مكان حفيدة هوامان البالغة من العمر 12 عاماً، والتي تم الإبلاغ عن اختفائها معه يوم الأحد.

واضطر رجال الإنقاذ إلى عبور نهر فيلكانوتا واستخدام الحبال، في مناورة محفوفة بالمخاطر، لنقل جثة الضحية.

وقال إلفيس لا توري، عمدة مدينة ماتشو بيتشو:" منذ حوالي 30 عاماً، لم نشهد انهياراً أرضياً بهذا الحجم هنا. إنه يمتد على مسافة كيلومتر تقريباً".

وأعلنت بلدية ماتشو بيتشو إغلاق ممرات المشاة والسكك الحديدية في المنطقة، كإجراء احترازي ضد احتمال حدوث انهيارات أرضية وسقوط صخور.

المصادر الإضافية • أ ب

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