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فيديو: تصميم وصناعة صينية.. بكين تكشف عن حاملة الطائرات "فوجينا"

حاملة الطائرات الصينية فوجيان
حاملة الطائرات الصينية فوجيان Copyright Li Yun/Xinhua
Copyright Li Yun/Xinhua
بقلم:  يورونيوز
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من المقرر أن تباشر حاملة الطائرات "فوجيان" تجاربها البحرية الأولى بعيد مغادرتها حوض بناء السفن في شانغهاي حيث ستختبر تجارب بحرية لمتابعة استقرار نظام الدفع والنظام الكهربائي.

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قامت "فوجيان"، وهي حاملة طائرات صينية من الجيل الجديد بأول تجربة بحرية لها صباح الأربعاء في شنغهاي، وفقًا لشبكة "سي سي تي في" الحكومية.

ويُنظر إلى "فوجيان"، التي تعدّ أول سفينة من نوعها يتم تصميمها وتصنيعها في الصين، على أنها علامة فارقة في جهود البلاد لتوسيع مجال قواتها البحرية.

وقالت "سي سي تي في" إن السفينة انفصلت عن رصيفها في حوض بناء السفن في شنغهاي عند الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت بكين، في تجربة تهدف إلى اختبار أنظمة الدفع والأنظمة الكهربائية الخاصة بالحاملة. ويبلغ وزن "فوجيان" بالكامل 80 ألف طن.

يُعتقد أن قدرات السفينة، وهي من النوع 003، المجهزة بأحدث الأسلحة وتكنولوجيا إطلاق الطائرات، تنافس قدرات حاملات الطائرات الغربية، حيث تسعى بكين إلى الاستثمار في هذا المجال وتحويل قواتها البحرية وهي الأكبر في العالم بالفعل، إلى قوة متعددة الحاملات.

وكانت أول حاملة طائرات صينية عبارة عن سفينة سوفياتية أعيد استخدامها، أما الثانية فقد تم بناؤها في الصين ولكن بناءً على تصميم سوفياتي. وتم بناؤهما لاستخدام ما يسمى بطريقة إطلاق "القفز التزلجي" للطائرات، مع وجود منحدر في نهاية المدرج القصير لمساعدة الطائرات على الإقلاع.

المصادر الإضافية • أ ب

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