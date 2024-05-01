EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

الشرطة تزيل مخيماً احتجاجيًا ضد الحرب على غزة في جامعة ويسكونسن

شرطة حرم جامعة ويسكونسن
شرطة حرم جامعة ويسكونسن Copyright Todd Richmond /AP
Copyright Todd Richmond /AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أزالت الشرطة مخيمًا للمتظاهرين المناهضين للحرب الإسرائيلية على غزة في حرم جامعة ويسكونسن في ماديسون وقامت بإبعاد العديد من المتظاهرين.

اعلان

وقال مارك لوفيكوت، المتحدث باسم شرطة الحرم الجامعي بالجامعة، إنه تم القبض على ما لا يقل عن 12 شخصاً في المدرسة بينما قامت الشرطة بإزالة الخيام التي نصبها المتظاهرون.

ووصل العديد من ضباط الشرطة إلى المخيم في مركز المكتبة التجارية في الحرم الجامعي حوالي الساعة السابعة من صباح الأربعاء وقاموا بتشغيل رسالة مسجلة تقول إنه تحذير أخير وأن المتظاهرين ينتهكون قانون الجامعة، حسبما ذكرت قناة WISC-TV.

وبعد حوالي 20 دقيقة، وصل ما يقرب من 60 ضابط شرطة، بعضهم يرتدي دروع مكافحة الشغب، وشرعوا في إزالة الخيام وغيرها من الأشياء، حسبما ذكرت المحطة.

وأظهر الفيديو الذي بثته محطة WISC-TV رجال الشرطة بدروع مكافحة الشغب وهم يدفعون المتظاهرين والمحتجين وهم يرددون هتافات من بينها "فلسطين حرة". وقالت القناة إن الشرطة اقتادت ما لا يقل عن 10 متظاهرين على الأقل من قبل الشرطة وأيديهم مقيدة.

وأزالت الشرطة في وقت لاحق بعض الخيام التي بقيت في المخيم، لكن حوالي 30 متظاهراً حاصروا خيمة أخرى لمنع الضباط من الوصول إليها.

وطالبت إدارة الجامعة والشرطة الطلاب الأسبوع الماضي الامتثال لقانون الولاية وقواعد الجامعة التي تحظر التخييم غير المصرح به في الحرم الجامعي. لكن يوم الإثنين، تجمع عدة مئات من المحتجين في المركز التجاري، الواقع بين مكتبة ميموريال وجمعية ويسكونسن التاريخية، وأقاموا مخيمًا، حسبما ذكرت صحيفة ويسكونسن ستيت جورنال.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

صاحب "ثلاثية نيويورك" و"4 3 2 1".. بول أوستر يودع الحياة عن 77 عاما

لمسة من الألوان على مباني المؤسسات الأوروبية بمناسبة مرور 20 عاما على "الانفجار الكبير"

بسبب دعمه لحماس على تطبيق واتساب.. ضابط شرطة بريطاني يواجه تهماً إرهابية

طلبة - طلاب إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية غزة مظاهرات فلسطين