الشرطة تزيل مخيماً احتجاجيًا ضد الحرب على غزة في جامعة ويسكونسن

بقلم: يورونيوز

أزالت الشرطة مخيمًا للمتظاهرين المناهضين للحرب الإسرائيلية على غزة في حرم جامعة ويسكونسن في ماديسون وقامت بإبعاد العديد من المتظاهرين.

اعلان

وقال مارك لوفيكوت، المتحدث باسم شرطة الحرم الجامعي بالجامعة، إنه تم القبض على ما لا يقل عن 12 شخصاً في المدرسة بينما قامت الشرطة بإزالة الخيام التي نصبها المتظاهرون.

ووصل العديد من ضباط الشرطة إلى المخيم في مركز المكتبة التجارية في الحرم الجامعي حوالي الساعة السابعة من صباح الأربعاء وقاموا بتشغيل رسالة مسجلة تقول إنه تحذير أخير وأن المتظاهرين ينتهكون قانون الجامعة، حسبما ذكرت قناة WISC-TV.

وبعد حوالي 20 دقيقة، وصل ما يقرب من 60 ضابط شرطة، بعضهم يرتدي دروع مكافحة الشغب، وشرعوا في إزالة الخيام وغيرها من الأشياء، حسبما ذكرت المحطة.

وأظهر الفيديو الذي بثته محطة WISC-TV رجال الشرطة بدروع مكافحة الشغب وهم يدفعون المتظاهرين والمحتجين وهم يرددون هتافات من بينها "فلسطين حرة". وقالت القناة إن الشرطة اقتادت ما لا يقل عن 10 متظاهرين على الأقل من قبل الشرطة وأيديهم مقيدة.

وأزالت الشرطة في وقت لاحق بعض الخيام التي بقيت في المخيم، لكن حوالي 30 متظاهراً حاصروا خيمة أخرى لمنع الضباط من الوصول إليها.

وطالبت إدارة الجامعة والشرطة الطلاب الأسبوع الماضي الامتثال لقانون الولاية وقواعد الجامعة التي تحظر التخييم غير المصرح به في الحرم الجامعي. لكن يوم الإثنين، تجمع عدة مئات من المحتجين في المركز التجاري، الواقع بين مكتبة ميموريال وجمعية ويسكونسن التاريخية، وأقاموا مخيمًا، حسبما ذكرت صحيفة ويسكونسن ستيت جورنال.