شاهد: موسكو تستهدف ميناء أوديسا بصاروخ باليستي وحريق هائل يصيب 14 شخصاً

بقلم: يورونيوز

أفادت خدمة الطوارئ الحكومية أن 14 شخصاً أصيبوا بعد سقوط صاروخ باليستي روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

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وأظهرت مقاطع فيديو شاركتها خدمة الطوارئ تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في الموقع.

وقالت شركة نوفا بوشتا، وهي شركة بريد وبريد سريع أوكرانية كبيرة، في منشور على فيسبوك، الأربعاء، إن أحد مستودعات الفرز التابعة لها قد تعرض للقصف، لكنها زعمت أنه لم يكن هناك أي موظفين من بين المصابين.

وكانت أوديسا هدفاً متكرراً للنيران الروسية، حيث قتل ثمانية مدنيين بصواريخ روسية في المدينة خلال اليومين الماضيين.

ومن جهة أخرى، استعادة القوات الروسية مجدداً على قرية رابوتينا في مقاطعة زابوريجيا بعد أن كانت قد خسرتها خلال الهجوم الأوكراني المضاد.

ويأتي هذا في ظل التقدم المتواصل الذي تحققه القوات الروسية على مختلف محاور القتال في شرق وجنوب أوكرانيا، خصوصاً في مقاطعة دونيتسك، حيث تدور معارك تشاسيف يار وكراسنوغوريفكا.