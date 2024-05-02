ماكرون: لا استبعد إرسال قوات إلى كييف إذا تجاوزت روسيا الحدود الأوكرانية

بقلم: يورونيوز

كرر الرئيس الفرنسي حديثه عن إمكانية إرسال قوات برية غربية للقتال ضد روسيا في أوكرانيا وذلك في حوار أجراه مع صحيفة "ذا إيكونوميست" البريطانية.

اعلان

وقالت الصحيفة، إن حديث ماكرون جاء عقب إعلانه الأسبوع الماضي بأن أوروبا قد تنهار جزئياً بسبب التصاعد في التوتر الناجم عن العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا منذ فبراير – شباط 2022.

ووفقا للصحيفة البريطانية، أشار ماكرون إلى إمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، مؤكداً أن الخطوة ستكون مبررة في حال تجاوزت روسيا الحدود الأوكرانية وتقدمت كييف بطلب كهذا.

وكان الرئيس الفرنسي قد نوه في فبراير – شباط الماضي إلى احتمالية إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا، ما

أثار مخاوف سياسية كبيرة داخل أوروبا آنذاك.

وقال ماكرون رداً على سؤال عما إذا كان متمسكاً بتلك التصريحات: "لا أستبعد أي شيء لأننا نواجه شخصاً لا يستبعد أي شيء".

وتحقق روسيا انتصارات بطئية ولكن ثابتة في وقت يعتقد بعض المحللين، أن موسكو قد تكون على وشك شن هجوم كبير جديد في أوكرانيا.

وقال ماكرون: "في حال قررت روسيا التصعيد، فسيتعين علينا جميعا على أي حال أن نسأل أنفسنا هذا السؤال" بشأن إرسال قوات، واصفا رفضه استبعاد مثل هذه الخطوة بأنه "نداء استراتيجي لنظرائه".

وأشار ماكرون إلى أنه في حال قررت روسيا التصعيد، علينا جميعًا تقديم التساؤل الضروري بشأن إرسال القوات، مؤكدًا رفضه القاطع لاستبعاد هذه الخطوة واصفًا إياها بأنها "نداء استراتيجي لنظرائه".

ووصف الرئيس الفرنسي روسيا بأنها "قوة تعمل على زعزعة الاستقرار الإقليمي" و"تهديد أمن الأوروبيين".

وقال: "لدي هدف استراتيجي واضح: لا يمكن لروسيا أن تفوز في حربها على أوكرانيا". وأضاف: "إذا فازت روسيا فلن يكون هناك أمن في أوروبا".