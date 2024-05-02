Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: مظاهرة لأهالي الرهائن الإسرائيليين خارج مقر الجيش في تل أبيب

مظاهرة أهالي الرهائن الإسرائيليين
مظاهرة أهالي الرهائن الإسرائيليين Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تظاهر عدد من أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة الفلسطيني أمام المقر الرئيسي للجيش الإسرائيلي في مدينة تل أبيب للمطالبة بالتوصل لاتفاق مع حركة حماس من أجل إعادة ذويهم.

اعلان

ويسعى المتظاهرون للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل تكهنات بشأن عملية برية محتملة للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح في جنوب القطاع.

وقال أحد المتظاهرين، إن العملية ستقضي على آمالهم في استعادة الرهائن في حال تنفيذها، مؤكداً على أن اجتياح رفح "يجب أن يأتي بعد التوصل لاتفاق" لتبادل الرهائن بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتأمل الولايات المتحدة  ومصر وقطر في التوسط للوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحماسو تجنب هجوم إسرائيلي على رفح حيث يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تكريم سائق الفورمولا واحد الأسطوري آيرتون سينا في إيمولا وفي البرازيل

ماكرون: لا استبعد إرسال قوات إلى كييف إذا تجاوزت روسيا الحدود الأوكرانية

أوبئة وآلاف الجثث تحت الأنقاض.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في غزة

تل أبيب إسرائيل حركة حماس فلسطين