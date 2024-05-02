شاهد: مظاهرة لأهالي الرهائن الإسرائيليين خارج مقر الجيش في تل أبيب

بقلم: يورونيوز

تظاهر عدد من أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة الفلسطيني أمام المقر الرئيسي للجيش الإسرائيلي في مدينة تل أبيب للمطالبة بالتوصل لاتفاق مع حركة حماس من أجل إعادة ذويهم.

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ويسعى المتظاهرون للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل تكهنات بشأن عملية برية محتملة للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح في جنوب القطاع.

وقال أحد المتظاهرين، إن العملية ستقضي على آمالهم في استعادة الرهائن في حال تنفيذها، مؤكداً على أن اجتياح رفح "يجب أن يأتي بعد التوصل لاتفاق" لتبادل الرهائن بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتأمل الولايات المتحدة ومصر وقطر في التوسط للوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحماسو تجنب هجوم إسرائيلي على رفح حيث يعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني.