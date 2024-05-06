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شاهد: طلقات مدفعية في مناطق بريطانية مختلفة احتفالاً بذكرى تتويج الملك تشارلز الثالث

أطلقت مدفعية الحصان الملكي للقوات الملكية 41 طلقة تحية ملكية في جرين بارك
أطلقت مدفعية الحصان الملكي للقوات الملكية 41 طلقة تحية ملكية في جرين بارك Copyright Frank Augstein/The AP
Copyright Frank Augstein/The AP
بقلم:  يورونيوز
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تخللت الذكرى السنوية الأولى لتتويج الملك تشارلز الثالث، يوم الإثنين في لندن، إطلاق 41 طلقة مدفعية في "جرين بارك" (Green Park).

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وترددت أصوات الطلقات في جميع أنحاء لندن بعد مرور عام على تتويج الملك تشارلز الثالث. 

هذا واحتفلت مناطق مختلفة في بريطانيا بهذه المناسبة، من بينها: تاور وارف، قلعة كارديف، وقلعة إدنبره، وقلعة هيلزبورو. 

وفي العام الذي تلا تتويجه المهيب في كنيسة وستمنستر، أعلن الملك تشارلز الثالث عن إصابته بالسرطان.

استخدم تشارلز مرضه لتسليط الضوء على الحاجة إلى التشخيص والعلاج المبكر، وإظهار القيادة في وقت الصعوبات الشخصية.

ونتيجة لهذه العملية، بدأ الناس ينظرون إليه على أنه شخصية أكثر إنسانية تواجه التحديات نفسها التي يواجهونها، وليس مجرد نموذج للثروة والامتيازات.

المصادر الإضافية • أ ب

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