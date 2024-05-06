بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ213، من دون بوادر عقد هدنة جديدة، بل أن التصعيد كان سيد الموقف خلال اليومين الماضيين.

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فعلى الصعيد السياسي، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، وقف الحرب في غزة رافضًا جميع الضغوط الدولية بهذا الاتجاه.

وفي رفح التي لا تزال إسرائيل تلوح باجتياحها، قصف الجيش الإسرائيلي نحو 11 منزلًا وأوقع 22 قتيلًا بينهم 8 أطفال ، وفق مصادر طبية منذ مساء الأحد.

وقام الجيش الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم بعد مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 12 بجروح في هجوم صاروخي تبنته حركة حماس.

وفي آخر حصيلة لعدد القتلى في قطاع غزة، ارتفع العدد إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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