بعد أسابيع من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.. جامعة كولومبيا تلغي حفل التخرج الرئيسي

بقلم: يورونيوز

أعلنت جامعة كولومبيا في نيويورك، والتي تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد الحرب على غزة، الاثنين، أنها قررت إلغاء حفل تخرج الطلاب الرئيسي الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل.

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وأفادت الجامعة، أنها ستستبدل حفل التخرج على مستوى الجامعة في 15 آيار/ مايو "باحتفالات مدرسية على نطاق أصغر".

وقالت مدرسة " ايفي ليج" ( Ivy League)، إن القرار اتخذ بعد مناقشات مع قادة الطلاب لتحديد كيفية التعامل مع حفل التخرج.

وذكر مسؤول جامعي لشبكة" سي. بي.سي" أن المخاوف الأمنية كانت السبب الرئيسي لاتخاذ مثل هذا القرار.

وقالت الجامعة، الاثنين: "أكد طلابنا أن هذه الاحتفالات المدرسية على نطاق أصغر لها معنى أكبر بالنسبة لهم ولأسرهم. وانهم حريصون على عبور المسرح للتصفيق والفخر العائلي والاستماع إلى المتحدثين الضيوف المدعوين من مدرستهم. ونتيجة لذلك، سنركز مواردنا على تلك الاحتفالات المدرسية وعلى الحفاظ عليها آمنة ومحترمة وتعمل بسلاسة".

وسيتم "تكريم الطلاب بشكل فردي إلى جانب أحبائهم" في احتفالات مصغرة بدلاً من الاحتفال على مستوى الجامعة.

وتم أيضاً نقل "أيام الفصل الدراسي" والاحتفالات المدرسية المقررة في الحديقة الجنوبية لحرم مورنينجسايد الجامعي إلى مجمع بيكر لألعاب القوى في كولومبيا (المجمع الرياضي الرئيسي بالجامعة).

وأشارت الجامعة إلى أن "الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة للغاية".

وأشعلت الاحتجاجات التي خرجت في جامعة كولومبيا، فتيل المظاهرات في عشرات الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.