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شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صور دباباته عند الجانب الفلسطيني من معبر رفح

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مبان بالقرب من الجدار الفاصل بين مصر ورفح، جنوب قطاع غزة، 6 مايو، 2024
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مبان بالقرب من الجدار الفاصل بين مصر ورفح، جنوب قطاع غزة، 6 مايو، 2024 Copyright Ramez Habboub/AP
Copyright Ramez Habboub/AP
بقلم:  يورونيوز
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أكد الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء 401 سيطرت على معبر رفح الحدودي مع مصر من جهة غزة صباح اليوم الثلاثاء.

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وقطعت القوات الإسرائيلية بحسب بيان لها، معبر رفح عن محور صلاح الدين، وتسيطر الآن قوات مدرعات اللواء 401 على المعبر بشكل كامل. وفي الوقت ذاته، يسيطر لواء جفعاتي على المعبر ومحور صلاح الدين من سلسلة الدهانية.

واضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه تولى "السيطرة العملياتية" على المعبر خلال العملية الليلية التي استهدفت مواقع تابعة لحماس، في الوقت الذي توقفت فيه عملية تدفق شاحنات المساعدات من أهم معبرإلى القطاع. 
ونشر الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء مقطع فيديو يبين انتشار الدبابات عند المعبر، بينما تم رفع العلم الإسرائيلي في المكان.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من موافقة حركة حماس على اقتراح الهدنة الذي قالت إسرائيل إنه لا يلبي طموحاتها.

وقتل في العملية 20 فلسطينيًا وفق مصادر صحية في رفح.

وقال وائل أبو عمر، المتحدث باسم هيئة المعابر الفلسطينية، إن "المعبر، وهو المدخل الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، أصبح خارج الخدمة". 

وأضاف أبو عمر أن "المنطقة الغربية بأكملها (رفح) أصبحت مسرح عمليات منذ أمس. وأن"القصف لم يتوقف"، مضيفاً أن الطواقم فرت من المنشآت بسبب القصف.

وتقوم القوات الإسرائيلية الآن بتفتيش المنطقة والتحضير لمهام إضافية.

المصادر الإضافية • وكالات

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