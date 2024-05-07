تشييع جثمان جندي إسرائيلي قُتل في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله

بقلم: يورونيوز

شارك العشرات من الأشخاص في القدس، الثلاثاء، في تشييع جنازة الرقيب الأول احتياط نحمان ناتان هيرتز، الذي قُتل في انفجار مُسيرة انقضاضية أعلن حزب الله مسؤوليته عنها.

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وكان هيرتز 31 عاماً، أحد جنديين إسرائيليين قتلا بهجوم بمسيرة استهدفت بلدة المطلة، وهي منطقة في شمال إسرائيل، الاثنين.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل، منذ سبعة أشهر تقريباً، إطلاق نار شبه يومي في المنطقة الحدودية، وأحياناً خارجها، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة .

وأدت الهجمات التي شنها حزب الله إلى مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين و12 جندياً في إسرائيل.

في المقابل، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 350 شخصاً في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله والجماعات المتحالفة معه، لكن بينهم أكثر من 50 مدنياً أيضاً.

وأكد حزب الله مراراً أن وقف إطلاق النار في غزة وحده ينهي هجماته على إسرائيل.