الشرطة الهولندية تداهم مخيم متظاهرين طلبة مؤيدين لفلسطين وتعتقل العشرات في جامعة أمستردام

بقلم: يورونيوز

كان عشرات المتظاهرين من الطلبة قد احتلوا جزيرة صغيرة وسط جامعة أمستردام يوم الاثنين، وحثوا جامعات أمستردام على قطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل بسبب هجماتها المدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

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اعتقلت الشرطة الهولندية نحو 125 ناشطًا، أثناء مداهمتها مخيم طلبة متظاهرين مؤيدين لفلسطين في جامعة أمستردام في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، حيث امتدت الاحتجاجات التي هزت الجامعات في الولايات المتحدة إلى أوروبا، أين نظمت مظاهرات في الأيام الأخيرة في جامعات داخل فرنسا والمملكة المتحدة.

وقالت الشرطة في العاصمة الهولندية في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن تحركها كان "ضروريًا لاستعادة النظام" بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، إذ اندلعت مشاجرات ليلة الاثنين بين مجموعتين متنافستين من النشطاء.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث استخدام الشرطة لحفارة ميكانيكية لإزالة الحواجز، فيما تحرك رجال الشرطة الذين يحملون الهراوات والدروع لإنهاء المظاهرة، وضربوا بعض المحتجين وأزالوا الخيام، حيث شكل المتظاهرون حواجز من المنصات الخشبية والدراجات الهوائية.