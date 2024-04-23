EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: المئات يشاركون في تشييع فلسطيني قتل برصاص إسرائيلي خلال مداهمة واشتباكات في أريحا

تشييع شاب قتل برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة
تشييع شاب قتل برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة Copyright Majdi Mohammed/Copyright 2023
Copyright Majdi Mohammed/Copyright 2023
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في أريحا ليل الاثنين، مع تصاعد العنف في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

اعلان

احتشد مئات الفلسطينيين الثلاثاء في شوارع مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، للمشاركة في تشييع فلسطيني يبلغ من العمر 44 عامًا، قتل برصاص إسرائيلي أثناء محاولة اعتقاله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في أريحا ليل الاثنين، مع تصاعد العنف في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقالت الوزارة، إن الشاب هو شادي جلايطة، مشيرة إلى أنه أصيب بطلق ناري في صدره.

وقال شفيق جلايطة، عم شادي إن الرجل كان خارج منزله يشاهد غارة إسرائيلية استهدفت منزل أحد الجيران في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أنه فجأة سمع صوت ثلاث طلقات نارية. وقال جلايطة: "أصابت الرصاصة الثالثة صدره (صدر شادي) وخرجت من ظهره".

هذا وأشارت وزارة الصحة، إلى أن طفلا أصيب برصاصة في بطنه في أريحا وحالته حرجة.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر.

وتقول وزارة الصحة إنه منذ ذلك الحين قُتل 487 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية في الضفة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

المحلات التجارية في الضفة الغربية المحتلة تستجيب للإضراب العام بعد اقتحام مخيم نور شمس

على وقع إضراب عام بالضفة الغربية المحتلة.. الآلاف يشيعون 14 فلسطينيا قتلتهم إسرائيل في مخيم نور شمس

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 10 فلسطنيين في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة

الضفة الغربية إسرائيل طوفان الأقصى حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني