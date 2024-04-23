شاهد: المئات يشاركون في تشييع فلسطيني قتل برصاص إسرائيلي خلال مداهمة واشتباكات في أريحا

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في أريحا ليل الاثنين، مع تصاعد العنف في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

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احتشد مئات الفلسطينيين الثلاثاء في شوارع مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، للمشاركة في تشييع فلسطيني يبلغ من العمر 44 عامًا، قتل برصاص إسرائيلي أثناء محاولة اعتقاله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شابا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في أريحا ليل الاثنين، مع تصاعد العنف في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقالت الوزارة، إن الشاب هو شادي جلايطة، مشيرة إلى أنه أصيب بطلق ناري في صدره.

وقال شفيق جلايطة، عم شادي إن الرجل كان خارج منزله يشاهد غارة إسرائيلية استهدفت منزل أحد الجيران في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أنه فجأة سمع صوت ثلاث طلقات نارية. وقال جلايطة: "أصابت الرصاصة الثالثة صدره (صدر شادي) وخرجت من ظهره".

هذا وأشارت وزارة الصحة، إلى أن طفلا أصيب برصاصة في بطنه في أريحا وحالته حرجة.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر.

وتقول وزارة الصحة إنه منذ ذلك الحين قُتل 487 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية في الضفة.